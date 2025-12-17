„Чо Елит“ с 2 отборни трофея за купата на корейския посланик по олимпийско таекуон-до в Самоков

Състезателите на „Чо Елит“ (Рз) спечелиха 2 отборни трофея от традиционния турнир за купата на корейския посланик в Самоков. Проявата по олимпийско таекуон-до протече в дисциплините спаринг, пумсе (бой с въображаем противник) и силов тест (чупене на дъски). Тимът от Разлог се включи с 6 човека в спаринга и всеки от тях взе медал. Три поредни победи и злато в кат. до 37 кг заслужи Георги Попов, който игра при момчетата до 13 г., където не даде никакви шансове на своите съперници. До сребро стигнаха Никола Шопов (15 г., 48 кг) , Йоанна Полежанова (13 г., 44 кг) и дебютантът Петър Каракашев (14 г., 53 кг). С бронз се окичиха Мария Иванова (13 г., 41 кг) и Борислава Юрукова (12 г., 44 кг).

А. Пулина с двете спечелени отборни купи

Отличниците на „Чо Елит“ в самоковската зала



Техните резултати изведоха „Чо Елит“ на трето място в отборното класиране. В пумсе играха 4-ма от „Чо Елит“ и пак всеки се качи на почетната стълбичка. „Златни“ са Величка Фидошева (до 50 г.) и главният треньор Асения Пулина (до 30 г.), а на второ място се наредиха Деница Джумайлиева (до 17 г.) и Ема Сковарданова (до 11 г.). Отличията донесоха на клуба от Пиринско купата за второ място в подреждането на тимовете. В турнира се съревноваваха 356 таекуондисти на 30 български клуба.

ИВАН ДЕЛЧЕВ