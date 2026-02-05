Чстично е възстановено движението по пътя за с. Кремен

Движението по пътя за село Кремен, в участъка от разклона на главен път II-19 до селото, е частично възстановено, съобщиха от Община Банско. От там посочват, че едното платно е отворено за преминаване.

Както struma.bg писа, този следобед, поради свличане на скални маси, пътят за селото беше временно затворен за движение. От Община Банско информират, че продължават дейностите по отстраняване на свлечените маси и обезопасяване на участъка. От там призовават преминаването по пътя да бъде с повишено внимание.