Чудеса в любовта за тези 3 зодии в периода 9 – 15 февруари 2026

Един от най-мощните транзити на 2026 г. ще се случи на 13 февруари, когато Сатурн ще премине в Овен. Това е преход, който ще трансформира вас и вашия романтичен живот, пише iwoman.bg. И все пак, това не е единствената възможност за растеж в следващите дни. Меркурий ще се съедини със Северния възел в Риби на 12 февруари. Луната и Плутон след това ще обединят сили във Водолей на 15 февруари, точно след Свети Валентин.

Има голяма колективна енергия, която ви подтиква да приемете промяната в себе си и във връзката си. Това е момент да се доверите, че каквото и да се стане, е за ваше най-висше добро. Не можете да контролирате събитията, които ще се случат през следващата седмица. Тези астрологични знаци обаче е добре да ги използват, за да подобрят връзката си или да отворят сърцето си за нова любов.

Телец

Луната в Скорпион в понеделник, 9 февруари, ви кани да създадете пространство за любов. Независимо дали става въпрос за емоционално, или физическо пространство, уверете се, че не се вкопчвате в никаква болка или проблеми от миналото си.

Ако сте необвързани, важно е напълно да се изчистите от миналите си негативни преживявани, за да не ги пренасяте в нова връзка. Луната в Скорпион ще ви позволи да се освободите от това, от което вече не се нуждаете. Уверете се, че не позволявате на бившия си партньор да има достъп до вас и не зацикляйте, мислейки, че всички са еднакви.

Последната четвърт на Луната в Скорпион носи време за изцеление на съществуващата ви връзка. Тази енергия ще помогне за улесняване на нежен и честен разговор, за да можете и двамата да продължите напред. Съсредоточете се върху любовта, която чувствате, и бъдете честни един с друг. Скорпионът повдига теми, които обикновено избягвате. Изберете открита и честна комуникация и връзката ви със сигурност ще се подобри.



Рак

Любовта винаги пристига точно навреме, скъпи Раци. Трябва да обърнете голямо внимание на всяка комуникация, която получавате в или около четвъртък, 12 февруари. На този ден Меркурий ще се съедини със Северния възел в Риби, носейки новини, оферти и възможности за нова любов.

Въпреки че всичко е свързано с ново начало в любовта, то носи и други възможности за трансформация. Това, което започне през този период, не е просто нова романтична афера, а път към нова ера. Независимо дали срещнете някого неочаквано, чуете някого изневиделица или внезапно осъзнаете, че вече сте се влюбили в своята вечна любов, това, което възникне през тези дни, има потенциала да промени живота ви.

На 12 февруари ще ви се предостави възможност да растете с партньора си и да подобрите връзката си. Това е вашият шанс да оставите зад гърба си всеки коловоз и да се впуснете в нова и целенасочена мисия с човека, когото обичате. Доверете се на посоката, в която ви води тази енергия, Раци. Може да се наложи да напуснете зоната си на комфорт, но със сигурност си заслужава.

Дева

Романтиката се завръща, Деви. Венера ще навлезе в Риби във вторник, 10 февруари, създавайки перфектна възможност да срещнете някой нов или да развиете съществуваща връзка. Това е особено вярно, след като Сатурн напусне Риби на 13 февруари, което ще ви позволи да прегърнете всичко, на което тази фаза ви е научила.

Това време е за романтизиране на целия ви живот. Не чакайте някой специален да се влюби в дните ви. Вместо това, прегърнете малките моменти, за да напишете своя собствена любовна история. Венера в Риби може да съживи романтичния ви живот или просто да ви помогне да се насладите по-пълноценно на самотния живот.

Ако вече сте намерили своя човек, очаквайте да навлезете във фаза на блажена романтика. Венера остава в Риби до 6 март. Насладете се на времето с партньора си, задълбочете емоционалната си връзка и научете нови начини да се обичате през това време. Венера в Риби ще подобри всяка връзка, като забави темпото ви и ви помогне да видите по-голямата цел в любовта, която споделяте.