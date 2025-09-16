Чудесни имена празнуват днес

На 16 септември православната църква отбелязва деня на Света Людмила Чешка. Името Людмила е от славянски произход и означава „любим на народа“ или „който обича хората“.

Света мъченица Людмила, княгиня Чешка, била омъжена за чешкия княз Борживой. И двамата приели свето Кръщение от свети Методий.

Те искали да просветят в истинната вяра и своите поданици и построили няколко църкви. Княз Борживой умира млад, а вдовицата му водела строг, благочестив живот.



Тя продължавала да се грижи за Църквата и по време на управлението на нейния син Вратислав.

Вратислав бил женен за Драгомира и имали син След смъртта на бащата на престола застанал наследникът, но възползвайки се от младостта и неопитността му, майка му (Драгомира) започнала връща в страната езически обичаи и нрави.

Света Людмила се възпротивила на това, но Драгомира се опитала да я убие. След неуспешният опит, света Людмила напуснала чешката столица и се усамотила в крепостта Течин.



Легендата разказва, че това не било достатъчно и Драгомира изпратила нови убийци, те нападнали света Людмила докато се молила и изпълнили заповедта.



Мощите на света мъченица Людмила са пренесени в Прага в църквата „Св. Георги“ и са дълбоко почитани и посещавани, защото извършват изцеления.

На 16 септември имен ден празнуват всички с имената Людмил, Людмила, Люси и техните производни.






