Чудесни имена празнуват днес

Православната църква чества Свети пророк Даниил (Данаил) и св. три отроци Анания, Азария и Мисаил.

Eдна от легендите разказва, че по време на вавилонския плен заради вярата си в Бога пророк Даниил бил хвърлен в дълбока яма сред гладни лъвове. Но тогава се случило чудо – въпреки че в продължение на шест дни на лъвовете не била давана храна, зверовете не докоснали Божия пророк.

Този ден особено много почитат всички жени, които ще раждат и имат малки деца. Те месят питки и ги раздават на съседи, за да е плодовита годината и лесно да родят.

Днес имен ден празнуват всички, които носят името Данаил (означава Божи съд), Даниел, Даниела, Данко.

