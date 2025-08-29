Чудите ли се защо не ви върви в любовта и връзките! Пет начина мъжете да не ви взимат за даденост

Чудите ли се защо не ви върви в любовта и връзките?

Усещате ли, че всички мъже, с които се срещате ви взимат за даденост и спират да се стараят да ви задържат. А може би имате случаи, в които дори не стигате до връзка, защото отново мъжкият интерес към вас рязко стихва. Всичко това се дължи на някои погрешни типове поведение, с които карате мъжете да ви приемат за даденост.

Кои са 5-те начина да накарате мъжете да спрат да ви взимат за даденост?

1. Спрете да се държите като негова приятелка твърде рано

Понякога в стремежа си да имате връзка може би избързвате прекалено много. Ако твърде рано започнете да се държите като негова приятелка, с която той има връзка от доста време, това със сигурност ще го отблъсне. Той ще разбере, че няма нужда да се старае, за да ви спечели. Ще усети, че сте готова на всичко, за да сте с него. Бързо ще изгуби интерес към личността ви, защото вие ще разкриете всичко прекалено бързо и няма да оставите нищо за въображението му.

2. Говорите за бъдещето, преди той да покаже отдаденост

Ако избързвате прекалено и говорите за бъдещето на връзката ви, за брак, за деца, за неща, за които мечтаете, преди той самият да е споменал подобно нещо, това ще го отблъсне. Мъжете усещат всички тези тайни съкровени намерения и възгледи на жените, дори да не ги изкажете гласно. И ако го усетят прекалено рано, когато те самите не са готови да преценят какво искат от връзката ви, ще ви вземат за даденост или дори ще се отдръпнат.

3. Предполагате, че връзката ви ще се развие, преди да го е споменал

Много жени си мечтаят за развитие на връзката, за брак, за бяла рокля, за празничен камбанен звън. Всички тези чувства и емоции са абсолютно нормални. Но ако мъжът усети тази „спешност“ в стремежа ви да постигнете всичко това във връзката, той ще се отдръпне, ще се уплаши, че всъщност не искате това от него, а по принцип. Това крие риск от ранно проваляне на отношенията заради поставянето на каруцата пред коня, заради прекалено прибързване.

4. Затворени сте към това да бъдете обичани

Един от типовете поведения, които карат мъжете да се отдалечават от вас и да не ви се отдават изцяло е в стените, които си поставяте. Ако не допускате, че можете да бъдете обичани, ако се съмнявате в собствената си стойност, ако демонстрирате ниско самочувствие, това по естествен път ще накара мъжа да предпочете да не ви се отдаде. Трябва да има изключително силни и непоклатими чувства към вас, за да се бори да пробие тези стени, които сте си изградили. Но това надали ще се случи в повечето случаи.

5. Опитвате се да го спечелите на всяка цена

Част от мъжката природа е вроденото желание да преследват и спечелят жената, в която са влюбени. Ако правите обратното и действате като мъж, който преследва обекта на желанията си, по-скоро ще получите отблъскване и отдръпване от мъжка страна. Една от най-големите грешки, с които отблъсквате мъжете и ги карате да ви приемат за безинтересна даденост са опитите да го спечелите на всяка цена. Появявате се на места, където знаете, че той ще бъде. Правите компромиси заради него при всякакви обстоятелства, отменяте ангажименти и срещи, за да сте с него, когато той ви попита дали сте свободна. Всичко това показва, че сте готова на всичко за него и автоматично ви прави безинтересна, лесна мишена.





