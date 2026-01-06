Чудите се как да оптимизирате пазаруването си? Опитайте с правилото 6-5-4-3-2-1

Да пазаруваме хранителни продукти е едно понякога досадно, но много важно задължение към домакинството. Важно е от гледна точка на това какво купуваме и след това консумираме на трапезата. Важно е и заради бюджета ни, все по-голяма част от който отива именно за храна.

Затова е добре да знаем някои малки хитрости, с които да оптимизираме списъка за пазаруване и да взимаме от магазина всеки път това, което ни е наистина небходимо, а не да попадаме с капана на промоциите и търговските трикове, които ни дебнат отвсякъде.

И тъй като и без това прекарваме голяма част от времето си в социалните мрежи, именно там попаднахме и на един интересен метод за пазаруване, който смятаме да тестваме още при следващото посещение на супермаркета.

Правилото 6-5-4-3-2-1 се ражда по идея на популярния в интернет пространството шеф Уил Колман и се превърща в голям хит, най-вече в TikTok, където хиляди хора по света споделят как го прилагат на практика.

По същество то включва закупуването на 6 различни зеленчука, 5 различни плода, 4 различни източника на протеин, 3 продукта с нишесте 2 различни соса или кремове за мазане и 1 „наградка“. Това трябва да има в пазарската ни кошница като са възможни различни комбинации спрямо вкусовете, предпочитанията и нуждите ни.

Разбира се, ако искаме да следваме този метод, няма как въпросните продукти да са единствените, които купуваме, защото за приготвянето на различни ястия ще са ни нужни и други съставки. Но те са една добра основа при планирането на списъка за пазар, която е добре да следваме.

Може би невинаги пазарът ще ни излезе по-евтино, но поне ще знаем, че сме пазарували разумно. А и ще ни е по-лесно да планираме какво да готвим през седмицата, което също си е голямо предимство, обяснява All Recepies.