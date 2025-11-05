Чудовищна жестокост! Откриха пребити три овчарски кучета, две от тях транспортирани за лечение, подозират жител на Покровник

За чудовищна жестокост на три кучета съобщава жител на село Покровник. Той сигнализирав полицията около 21.10 часа миналата вечер, че в им от в близост до складова база в село Покровник е открил пребити три от овчарските му кучета. На място пристигнали полицейски служители. Те установили множество телесни наранявания по две от кучетата, които са транспортирани до кучешкия приют в Благоевград за последващо лечение.

Работата по случая продължава, като се установява съпричастността към извършеното деяние на 68-годишен жител на същото село. За случая е уведомена РП-Благоевград и е образувано досъдебно производство.