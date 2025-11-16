Чудодеен мехлем срещу шипове

Шиповете се характеризират с ново костно образувание, което се появява на съществуваща кост и причинява неблагоприятно въздействие на организма. Най-често засегнатите са хора на възраст над 50 години, но днес се наблюдава спад във възрастовата граница. Често се среща при хора, които ежедневно извършват тежка физическа работа.



За да се прояви заболяването, оказват влияние стари травми, неправилно хранене, заболяването сколиоза, нарушение в обмяната на веществата. Прекарана настинка също може да бъде фактор за появата на шипове. Има опасност новоизрасналите кости да притиснат даден нерв, а това може да доведе до деформация на части на тялото, частично или пълно обездвижване.



Шиповете най-често се наблюдават в зоната на тазобедрените и коленните стави, врата, раменете, гръбначния стълб или петите. Тези новопоявили се образувания причиняват слаби или нетърпими болки, на които трябва да се обърне особено внимание.



Ето рецепта, която успешно побеждава шипове:

Нужни са ви само ябълков оцет, 2 яйца, 100 мл салицилов спирт и малко търпение, комбинирано с постоянство. Започнете с пресните яйца, като ги измиете с вода много хубаво от всички нечистотии по черупките. Сложете ги внимателно в стъклен буркан, без да ги чупите. Залейте яйцата с ябълковия оцет, така че да ги покрие изцяло. Сложете буркана на тъмно и хладно място и наблюдавайте. Когато черупките на яйцата омекнат и се разтворят в оцета, махнете ципите и разбъркайте добре до еднородна смес. Накрая добавете салициловия спирт и отново разбъркайте. Лечебният мехлем, който ще ви избави от шиповете, е готов. Нанасяйте от него всяка вечер на засегнатото място. Болките ще намалеят значително още след първите 3 процедури.Ретро.бг