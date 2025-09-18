Чудотворна икона от Атон идва в Благоевград

Чудотворна икона на св. Георги Победоносец пристига в Благоевград, съобщиха снощи за вестник „Струма“ от настоятелството на храм „ Св. Въведение Богородично“ в кв. „Вароша”. Вчера нямаше още информация дали иконата е от Зографския или от друг манастир в Света гора. Тя ще пътува със свещеник от гр. Костенец и на път за тамошната черква ще остане едно денонощие в Благоевград. В храма в кв. „Вароша“ очакват иконата да пристигне около 19-20 часа на 25 септември и черквата ще остане отворена за молитва цяла нощ. Чудотворната икона ще поеме към гр. Костенец на 26 септември привечер, след вечерната служба.

