Велосипедист загина при катастрофа в района на Сапарева баня. Инцидентът се случи в понеделник привечер в близост до паметника Бончукна пътя между Дупница и Самоков.

Бус прави ляв завой от главния път към намиращата се наблизо бензиностанция и автомобилът движещ се зад него, пряви дясна маневра, за да избегне удар, но за съжаление помита велосипедиста.

Колоездачът е чуждестранен гражданин, разказаха пред репортер на ,,Струма“ очевидци.

,,В този участък се кара с изключително високи скорости. Преди няколко седмици пак имаше катастрофа на същото място.

Крайно време е институциите да вземат мерки и да ограничат скоростта в участъка между отбивката за Сапарево, тази за Сапарева баня и бензиностанцията“, коментираха шофьорите, докато изкачваха да преминат покрай мястото на инцидента.

Димитър Икономов






