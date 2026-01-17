Чуждестранни групи дефилираха на „Сурва“ в Перник

Започна най-големият зимен фестивал в Европа. „Сурва“ вече шест десетилетия е не само емблема на Перник, но и на страната ни.Перник е огласен от звън на чанове, от шумни сурвакари, бабугери, кукери. Маскирани от три континента дефилират на централния площад „Кракра“.

Хървати по моряшки тениски впечатлиха многобройната публика със своя танц. Носят животински глави, за да прогонят злите духове на зимата и да насърчат настъпването на новия пролетен цикъл.

Маскираните от град Тертения, Сардиния, пък показаха обред за събиране на вода в период на суша, а карнавалната група „Лотос“ от Шабат, Сърбия, изиграха танца на белия лотос – цветето на живота, което изпълнява желанията на всяко сърце.

Френската група от Тулуза пък разигра кръвта на зрителите с карибски ритми. Публиката по трибуните танцуваха и пяха заедно с френските гости, а настроението рязко се вдигна на участници и публика.

Словенците от група „Корнти “ подскачаха весело, а представители от Северна Македония бяха облечени като туземци. Американската група „Крю Европа“ от Тампа , Флорида, пък потанцува весело на площад „Кракра “.

Чуждестранните групи представиха свои обичаи и на втора сцена пред Двореца на културата.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА