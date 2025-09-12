Шампионката Мария Каракашева тренира децата във волейболен клуб „Пирин – Разлог“

Шампионката Мария Каракашева ще тренира децата във Волейболен клуб „Пирин – Разлог“.

Мария Каракашева е привлечена като треньор към Детско юношеската школа на ВК „Пирин-Разлог“.

Тя е 4-кратна шампионка с екипа на ЦСКА, шампион и носител на купата на Румъния с Алба Блаж.

Носител на CEV Challenge Cup с ЧСМ Букурещ. Второ място на CEV Volleyball Cup с Алба Блаж (Romania). Спечелени още куп медали с Димано Букурещ , както за шампионата, така и за Купата на Румъния.

Дългогодишна състезателка в националния отбор със спечелена Златна лига през 2018 и право на участие в VNL.

Отличена с MVP на същия турнир, играли още в грандове от Русия , Полша и Италия.





