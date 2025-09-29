Шампионката по борба от Петрич Евелина Николова стана майка

Състезателката по борба и почетен гражданин на Петрич Евелина Николова посрещна на бял свят своето първо дете. Момченцето носи името Мартин. Бебето и майката се чувстват отлично, а близки и приятели се надпреварваха да честитят голямата им радост.



На летните олимпийски игри в Токио през 2021 година Евелина Николова печели бронзов медал в категория до 57 килограма. Сред другите и големи успехи са бронзов медал от световното първенство в Баку през 2015 година в категория до 55 килограма и сребърен медал на европейското първенство в Букурещ през 2019 година.

На 28 октомври 2022 година на тържествено заседание на Общински съвет – Петрич Евелина Николова, заедно с още шест видни петричани е удостоена със званието Почетен гражданин на Петрич.

Тя е и почетен гражданин на Кюстендил.

Тя е възпитаник на кюстендилското Спортно училище „Васил Левски”. Тренирала е борба в местния клуб под ръководството на Валери Райчев. През 2011 г. Евелина става спортист №1 на Кюстендил.





