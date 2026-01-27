ШАМПИОНСКИ СТАРТ НА ГОДИНАТА ПОД ТЕПЕТАТА! „Марек-Дигеста“ излъчи двукратен златен медалист, „Марек 76“ с три бронзови отличия

Шампионски старт на годината направиха двата дупнишки клуба по тенис на маса в Пловдив на държавното първенство индивидуално и отборно за младежи и девойки до 21 г. Безспорният №1 под тепетата е младата надежда на „Марек-Дигеста“ Стефан Димитров, който триумфира с шампионските титли на сингъл и на смесени двойки в тандем с партньорката си Цветелина Георгиева от „Юнак“ /Ардино/, а към двата златни медала прибави сребърния на двойки в дует с Георги Стоянов от ЦСКА и бронзовия в отборната надпревара заедно с Едуард Симонян, Борис Бончев, Филип Асенов, Александър Българанов и Александър Сотиров. „Нежният“ квартет Жаклин Райкова, Елена Григорова, Деница Живкова и Мария Димова завършиха на призовото шесто място. Борис и Деница достигнаха до четвъртфиналите на сингъл, сред осемте най-добри се намести и двойката Ф. Асенов-Ал. Българанов. „Поздравления за всички състезатели и огромна благодарност към треньорите, които с опит, подкрепа и неуморна отдаденост превръщат всеки успех в реалност. Отлично начало, което ни мотивира за още победи напред през годината“, написаха от „Марек-Дигеста“.

Двукратният шампион Ст. Димитров с трофеите под тепетата Д. Милтанова и С. Стоичков с медалите и в акция на игралната маса /сн.3/



Успешно представяне отчетоха и от „Марек 76“, след като в клубната витрина влязоха три бронзови отличия. Симеон Стоичков влезе в топ 3 на България при U19 и U21 на сингъл и на двойки, Дея Милтанова е трета при женските тандеми, а двамата с Мони пробиха в челната осмица при смесените двойки. В дебюта си в този възрастов сегмент Християн Зарев стана първи в предварителната група и се класира в основната схема, където се озова и Васил Китов. Отборно представителите на „Марек 76“ са шести.

СТОЙЧО СТОИЦОВ