Шампионско посрещане: Националите ни по волейбол се завърнаха на родна земя

Националите ни по волейбол се завърнаха на родна земя. Точно в 10 ч. отборът кацна с правителствения самолет на летището в София. Там ги очакваше гвардейски шпалир.

„Успяхме с много труд, работа и постоянство. Момчетата бяха много стриктни в подготовката и тренировъчния процес”, казаха от щаба на вторите в света, предава Нова.

Правителственият самолет чакаше националите на летището в Истанбул

Рано тази сутрин тимът ни кацна в Истанбул, където го очакваше правителственият самолет, за да го докара на родна земя. Лъвовете бяха посрещнати лично от министъра на младежта и спорта Иван Пешев.

На летището в южната ни съседка Александър Николов призна, че няма търпение да усети любовта, която всички споделят към националния отбор. „Много сме радостни и горди с това, което успяхме да постигнем”, каза реализатор номер 1 на Световното във Филипините.

„Това, че сме по-млади, означава, че сме по-надъхани и с повече желание за тренировки и за работа. Сигурен съм, че няма отбор, който е тренирал повече от нас това лято”, подчерта Александър Николов. По думите му още преди началото на първенството отборът си обещал да не се отказва до последната топка.

„Все още не разбираме напълно какво постигнахме. Бяхме се разбрали да стоим по-далеч от социални мрежи и медии. След финала бяхме шокирани какво се случва по улиците и площадите на България”, не скри капитанът Алекс Грозданов.

Празненствата следобед

След феноменалния успех Българската федерация по волейбол и Столичната община организират първо по рода си събитие за феновете. То включва шампионска обиколка на центъра на София с открит автобус до площад „Св. Александър Невски“, където ще e официалното посрещане. Момчетата от отбора ще получат специални награди, а за всички на площада е подготвена богата програма с музика и специални моменти със световните вицешампиони.

За посрещането на нашите национали зоната около площад „Александър Невски“ ще е със свободен достъп през целия ден. Няма да има контролно пропускателни пунктове, но ще има засилено полицейско присъствие. Полицията ще следи на площада да не се внасят пиротехника, стъклени шишета, знамена с твърди дръжки, хладно и огнестрелно оръжие.

Забранява се и вдигането на дронове в района на и около площада, освен ако не е получено специално разрешение. Въвежда се и специална организация на движението на улиците около „Александър Невски“ преди минаването на парада. Насърчава се гражданите да използват метрото и буферните паркинги.





