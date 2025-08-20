Шампионът в „Игри на волята“ Иван Рълев от Симитли показа дамата на сърцето си

Приятна изненада получиха феновете на зъботехника от Симитли и победител в петия сезон на „Игри на волята“ Иван Рълев, който най-сетне сложи край на мистерията около личния си живот. Финалистът от екстремното риалити разкри коя е дамата на сърцето му, след като публикува в Instagram профила си няколко романтични кадъра с мистериозна брюнетка, която веднага привлече вниманието на последователите му. До момента Рълев публично само беше потвърдил, че е във връзка.

Без да издава много, зъботехникът се наслаждава на прекараното време със своето момиче. Снимките са от морската им почивка и излъчват идилия – залези, романтични вечери с гледка към морето, дълги разходки по плажа и дори забавни игри на табла. Дамата очарова последователите му в социалните мрежи и привлече вниманието с ослепителната си визия и сладък домашен любимец, който прегръща, докато позира за снимките.

Феновете на шампиона не закъсняха с поздравленията и коментарите, като мнозина отбелязаха, че двойката изглежда повече от щастлива.

Припомняме, че шампионът Рълев записа още една впечатляваща спортна победа в списъка си с постижения. Той затвърди уменията си на арената и спечели кастинг битката срещу софтуерния инженер Николай Петровски и се присъединява към останалите звездни участници в All Stars сезона на предаването.





