Шампионът по канадска борба Георги Цветков избяга от проверка за винетка на Предел, полицаи го спряха при Симитли

Банскалията проявил агресия срещу инспектори от тол таксите, стиснал здраво ръката на единия, отправил заплахи по месинджър

Световният шампион по канадска борба от Банско Георги Цветков отказа да спре на стоп-палка на служители от Националното тол управление и се държа агресивно на пътя. Екшънът се разиграл в неделя около 11 часа, когато дежурен екип от тол таксите, базиран в местността Предел, засича лек автомобил „Ауди“ без винетка и подал сигнал на шофьора да спре. Той обаче не се подчинил и си продължил. Инспекторите подали веднага сигнал на 112 и беглецът бил спрян от полицаи в района на Симитли. Полицаите информирали толаджиите, че нарушителят е локализиран и могат да дойдат да си извършат проверката. Инспекторите от НТУ обяснили на Георги Цветков, че шофира в нарушение, тъй като няма винетка, и предприели действия да му съставят акт. Шампионът се ядосал и започнал да се държи грубо, като агресията му била вербална. В момента когато инспекторът му подал химикал да подпише акта за административно нарушение, борецът го стиснал здраво за ръката и му причинил физическа болка. След като си получил акта за административно нарушение, Георги Цветков си тръгнал, но след известно време пак се върнал и продължил да се разправя със служителите от НТУ. Това обаче не било всичко. В късните часове ядосаният банскалия издирил поименно във Фейсбук двамата служители и им изпратил заплашителни съобщения на месинджърите, в които отправял цинични и унизителни изрази. Инспекторите са уведомили за инцидента началниците си в София, които са предприели действия да сезират прокуратурата за арогантното поведение на банскалията. Служителят, който усетил силата на световния шампион по канадска борба, е прегледан от лекар, който му е издал медицинско свидетелство. Вчера двамата инспектори не са били на работа, тъй като били все още под силен стрес от преживяното и били пуснати един ден в отпуск от шефовете им. Работата по случая продължава.

ИЛИАНА ИЛИЕВА