Шампион по бойно самбо от Кочан се завърна с нокаут в професионалния ММА след 3 г. пауза

Националът по бойно самбо Емил Незиров направи мечтано завръщане в професионалните битки по ММА след 3 г. пауза. Спортист №1 на Благоевград за 2020 г. нокаутира Светослав Иванов малко след средата на първия рунд в кат. до 66 кг. Двубоят беше трети от главната карта на събитието MAX FIGHT 63, което се проведе в столичната зала „Васил Левски“. В първите 3 минути двамата се дебнеха и измерваха дистанцията.

Емил Незиров Боецът от Кочан току-що е приключил битката си в зала „В. Левски“



Иванов се отличи с два тежки лоу кика. Той вкара и няколко удара, които не разконцентрираха родения в гоцеделчевското с. Кочан шампион по бойно самбо. Незиров успя да залъже опонента си, че ще опита да го събори, а след това отвърна светкавично с ъперкът и тежко дясно кроше, което прати Иванов на земята. Незиров му се нахвърли, а реферът видя достатъчно и сложи край на битката. Победата дойде в навечерието на 29-ия рожден ден на кочанлията.

ИВАН ДЕЛЧЕВ