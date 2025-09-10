Шампион с „Литекс“ пое кормилото на закъсалия „Беласица“

Живко Желев пое закъсалия „Беласица“ вчера. 46-годишният заралия ще вади горещите кестени на „Царя“, след като единствен сред неколцината поканени да оглавят комитите прие предизвикателството и подписа договор със спортния директор Герасим Заков. Снощи Желев изведе новите си футболисти на първо занимание. За последно бившият капитан на „Литекс“ беше начело на „Етър“, но си тръгна от Велико Търново, защото болярите също не стартираха според очакванията. Докато чакаше назначението, пом. треньорът Ивелин Петков сподели мнението си за представянето на бяло-червените в Русе под негово ръководство. „Куп кадрови проблеми, породени от отсъствието на половин дузина играчи по различни причини, наложиха да прибегнем до нестандартни кадрови решения, изпращайки състезатели на нетипични постове. Започнахме добре, но след първия гол, и особено след този в края на първата част, рухнахме психически. След почивката повече владеехме топката, но така и не успяхме да се върнем в мача. Не това е потенциалът на нашия отбор, но пък да не забравяме, че срещнахме амбициозен противник, който е в челото на класирането. Ако бяхме задържали 0:0 до почивката, русенци щяха да се отворят сериозно и да рискуват повече, което можеше да прати мача в друго русло“, коментира специалистът от Ямбол. На въпроса защо няма нито един наказателен картон в двубой, който се очаква да е истинска битка, Петков отговори, че това се дължи на подхода на съдията Красен Георгиев, който е пуснал по-свободна игра. „Не сме били страхливи, на моменти колегата Георги Чиликов атакуваше рефера, че не показва картони на наши футболисти при по-твърди влизания. Момчетата се вложиха, докъдето им стигат моментните възможности. Сега се очаква завръщането в състава на неколцина от тях и се надяваме да изглеждаме по различен начин“, завърши Ив. Петков. Г. Чиликов резонно изказа задоволство от представянето на русенци.

Илиян Филчев

„Започнахме лежерно, но като изключим първите 20-ина минути, изнесохме много добър мач. Всички играчи се раздадоха максимално, показаха, че при нас няма титуляри и резерви, всички с еднакъв жар преследваха победата“, заключи бившият таран на „Левски“ и ЦСКА.

СТАНЧО СТАНЧЕВ





