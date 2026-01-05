Шахмайстор от Дупница заслужи купа „Рила“

Майсторът на спорта Методи Стойнев от Дупница спечели по категоричен начин коледния турнир по ускорен шахмат за купа „Рила“, който се проведе в почивна станция „ТЕЦ – Бобов дол“. Бившият лидер на политическа партия „Атака“ в Града на барикадите събра 8,5 точки в 9 кръга по швейцарска система и заслужи 300 лева от наградния фонд.

М. Стойнев (вляво) се върна към най-добрите си години на дъската



Втори се нареди пловдивчанинът Стоян Стоянов (7 т.), а челната тройка оформи международният майстор Огнян Тодоров (6,5 т.) от София. Отлично се представи 12-годишният Николай Златков от Разлог, финиширал седми с 6 т., а най-високо от благоевградските участници се класира кандидат-майсторът Иван Лалев (5,5 т.) – 14-и от 49 човека. В блица се наложи столичният ФИДЕ майстор Георги Филев (9 т.), следван от Ст. Стоянов и някогашния ас на „Перун“ (Кресна) мм Сашо Николов, които имат същия точков актив, ала са с по-лоши допълнителни показатели.

ИВАН ДИМИТРОВ