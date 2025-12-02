Шахматист на „Виктори Благоевград“ с 9-то място и 400 лв. бонус от държавния индивидуален финал

Състезателят на „Виктори Благоевград“ Марио Вутов се класира на 9-то място в държавния индивидуален финал по класически шахмат, който приключи в Чавдар. Майсторът на спорта бе далеч от най-добрата си форма и събра 3 точки от 9 партии по кръгова система, което му донесе 400 лева от наградния фонд. Титлата и 2500 лв. премия заслужи гросмайстор Мартин Петров (6,5 т.), челната тройка оформиха международният майстор Спас Кожухаров (6 т., 2000 лв.) и гм Васил Спасов (5,5 т., 1800 лв.).

М. Вутов (сн. 1) не можа да намери най-добрата си форма в Чавдар. Участниците в първенството след награждаването (сн. 2)



В подреждането следват гм Ивайло Енчев (5 т.), бившият шахматист на „Виктори“ гм Николай Нинов (4,5 т.), гм Красимир Русев (4,5 т.), Павел Янев (4 т.) и Димитър Арденски (3,5 т.), а на последното 10-то място остана Румен Ташков (2,5 т.). Наградите на призьорите връчиха членът на Управителния съвет на БФШ 2022 Георги Павлов и кметът на община Чавдар Григор Даулов.

ИВАН ДИМИТРОВ