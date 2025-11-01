Шахматни надежди на „Виктори“ и „Мехомия“ с първи победи на европейски шампионат

Шахматни надежди от Пиринско записаха първите си победи в европейски шампионати за подрастващи в Будва (Черна гора). Състезателят на „Мехомия“ (Разлог) Я. Кацарски откри сметката си на голям форум още на старта в турнира за деца до 8 г., а Боян Михайлов от „Виктори Благоевград“ спечели във втория кръг при 14-годишните. Те са съответно 31-ви и 68-ми по международен коефициент ЕЛО в своите възрастови групи и евентуално класиране в Топ 10 ще бъде сериозен успех и за двамата. Спорът за медалите по класическа контрола продължават до 7 ноември. Провеждат се надпревари за момчета и момичета до 8, 10, 12, 14, 16 и 18 г. В тях участват общо 1169 шахматисти на 48 европейски федерации, като 222-ма от тях са с международни звания. С най-висок рейтинг (2501) е международният майстор Диего Пино (Исп), който преследва титлата сред 18-годишните юноши. България е представена от 17 състезатели.

ИВАН ДЕЛЧЕВ