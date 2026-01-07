Шахнадежди на „Мехомия“ започнаха 2026 г. с 2 златни медала на „Купа София“

Надежди на „Мехомия“ (Рз) спечелиха 2 златни медала от детския турнир по класически шахмат „Купа София“, който се проведе в залата на ЦСКА. Перфектното начало но годината поставиха братята Даниелс и Кристс Крастинш, подготвящи се при клубния председател и треньор Мартин Кацарски. Баткото Даниелс събра 6 точки в 7 кръга по швейцарска система и триумфира при 14-годишните, без да допусне загуба.

Д. Крастинш след награждаването до 14 г. Кр. Крастинш се радва на първото си място



Среброто взе Йордан Стефанов (ЦСКА) също с 6 т., но с по-лоши допълнителни показатели, а с бронза се окичи Кристиян Йорданов (5,5 т.) от „Рицар“ (Сф). Освен това Д. Крастинш е втори в генералното класиране, което оглави първенецът до 16 г. Николай Тасев (6 т.) от „Великова“ (Сф). 7-годишният Кр. Крастинш (3 т.), който все още ходи на детска, е първи сред момчетата до 8 г., следван от Владимир Петров (ЦСКА) и Симеон Цанов (Славия) също с по 3 т. В проявата се включиха 117 подрастващи от 20 клуба от България и Северна Македония.

ИВАН ДЕЛЧЕВ