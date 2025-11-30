Швейцария решава на референдум дали да бъде въведена задължителна военна служба за жените

Швейцарците гласуват на референдум дали да бъде въведена задължителна военна служба за жените във въоръжените сили, в гражданската защита или под друга форма на обществен труд, съобщи Асошиейтед прес.

Привържениците на инициативата, наречена „Военна служба за всички“, се надяват тя да засили социалното единство, като разшири общественополезната дейност в области като опазване на околната среда, продоволствена сигурност и грижи за възрастни хора.

Парламентът обаче категорично се противопоставя на предложението основно заради риска от отслабване на икономиката, като извади десетки хиляди млади хора от трудовия пазар. Първоначалните социологически проучвания показваха подкрепа за идеята, но инициативата най-вероятно ще бъде отхвърлена.

Вотът се разглежда като показател за обществените нагласи в Европа относно задължителната военна служба на фона на опасенията, породени от войната в Украйна и други потенциални кризисни ситуации. Правителството обаче заяви, че армията и гражданската защита вече разполагат с достатъчно служители и не е нужно да се набират повече хора, отколкото реално са необходими.

Според властите въпреки че задължителната военна служба за жените може да се представи като стъпка към равенство между половете, тя на практика би натоварила допълнително жените, които обикновено поемат по-голямата част от грижите за деца и близки, както и основните домакински задачи.

„Тъй като равенството между половете в професионалния и обществения живот все още не е факт, въвеждането на задължителна служба за жените не би означавало реален напредък в тази посока“, се казва още в изявление на правителството.

В Швейцария младите мъже вече са задължени да преминат военна служба или да се включат в звената за гражданска защита. Онези, които отказват, могат да извършват алтернативна общественополезна дейност. А тези, които решат изцяло да се откажат от служба, трябва да платят т.нар. такса за освобождаване.