Шеговит чат между старшията на „Вихрен“ Б. Кьосев и боса на ЦСКА 1948 взриви социалните мрежи

Шеговит чат между старшията на „Вихрен“ Борислав Кьосев-Боце и спонсора на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов взриви социалните мрежи. Двамата комуникираха във връзка с новата звезда на авиаторите Мамаду Диало, който посече ЦСКА на Душан Керкез, и очевидно са в отлични отношения от времето, когато работеха в тандем за каузата на червените от Бистрица, преди наставникът да бъде освободен от Цеката и впоследствие да поеме еделвайсите от Сандански. „Боце, казах ти за Диало да го вземете в Сандански… ти не, та не“, започна задявката хазартният бос. „Класен е, просто нямахме 500 хиляди евро“, контрира треньорът. „Сега вече е 2 кила ойро“, продължава бившият му работодател. „Още не, задръж го още малко, преди време който си задържа биткойните, сега си лапка, бъди търпелив“, позволи си съвет към бизнесмена специалистът. „Някои си задържаха one койните и изядоха дървото“, припомни Найденов, видимо визирайки аферата „Ружа Игнатова“.

Цв. Найденов Факсмиле от чата между Цеката и Боце

Дружеският диалог между двамата индиректно отваря темата за стойността на „Беласица“ и „Вихрен“ преди неделното дерби, което без съмнение се явява най-яркото спортно събитие в крайния Югозапад през уикенда. Според най-авторитетния сайт за трансфери на Стария континент тимът на петричките комити струва общо 1,46 млн. евро, оценен близо 2 пъти по-скъпо от опонента си, чиято отборна стойност е едва 795 хил. Тази цена обаче е твърде условна, тъй като играчи, попреминали зенита си, като Александър Башлиев, Румен Сандев, Антон Карачанаков и Милен Гамаков, са далеч под реалната си пазарна стойност. Най-скъп в състава на „Бела“ е 21-годишният краен защитник Христо Петров /200 хил. евро/, който е със статут на резерва, следван от капитана Валентин Костов /175 хил./, Васил Божинов и Атанас Карачоров /по 150 хил./. Челната 6-ица от конвертируеми играчи на бяло-червено допълват голмайсторът от миналата година Аспарух Смилков и защитникът Аспарух Шамкалов /по 125 хил/. В състава на санданчани най-скъп е 24-годишният централен бранител Иван Арсов /350 хил./, който е и най-високо оцененият от всичките 50 играчи на двата тима, следван от вратаря Станислав Нисторов /125хил./, контузения Алекс Веселински и Кристиян Величков /по 100 хил./. В маркетинговия списък на вихренци попадат още Атанас Килов и последното чуждестранно попълнение Уасим Ауахрия /по 50 хил./.

СТАНЧО СТАНЧЕВ





