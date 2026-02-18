Шедьоври за милиони откраднати от дома на Боян Радев

Нагла кражба на поне 20 ценни картини от колекцията на прославения борец и меценат Боян Радев е във фокуса на работата на разследващи полицаи от Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР). В случая е замесен човек, който дълъг период от време е работил за двукратния олимпийски шампион и е бил близо до него почти всекидневно, съобщава Lupa.bg.

Предполага се, че планът е подготвен и кроен в годините, а извършителят на престъплението се е възползвал от безпомощното състояние на Боян Радев, за да изнася от дома му ценни платна. Касае се за творби на най-големите и скъпи български художници – Златю Бояджиев, Елиазер Алшех, Бенчо Обрешков, Давид Перец, Иван Вукадинов и други големи наши живописци. Цената на всяко едно от задигнатите платна е десетки хиляди евро.

Престъпленията са били извършвани в периода преди двукратният ни олимпийски шампион да постъпи в „Блокс хоспис“ – най-скъпият и добър дом за възрастни хора на територията на страната, където Радев бе подложен на рехабилитация и активно лечение.

В резултат на незабавните професионални действия на СДВР и проведените оперативно-издирвателни мероприятия част от картините са намерени и вече са иззети. Разследването продължава, а твърде е възможно кражбата от дома на Боян Радев да доведе до разкриване и на други престъпления, свързани с произведения на изкуството, смятат запознати. По най-големия арт обир за последните десетилетия у нас е сезирана и Софийска районна прокуратура. Очакват се и арести в близките дни.