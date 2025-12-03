Шествие в Сандански за Международния ден на хората с увреждания

Днес отбелязваме Международния ден на хората с увреждания – ден, в който напомняме, че солидарността, разбирането и подкрепата трябва да бъдат част от ежедневието ни.

По инициатива на социалните услуги в община Сандански участниците се включиха в празнично шествие, изпълнено с цветно настроение и много усмивки. След това програмата продължи в Младежки център – Сандански, където се проведоха спортни игри, състезания и различни занимания по интереси. Това беше време за радост, за емоции, за споделяне и за вдъхновение.

Те са тук – сред нас, с нас и част от всички нас. Нека не забравяме, че подкрепата, уважението и човечността са най-силният мост между хората.