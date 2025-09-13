Шествие на мощни американски коли в памет на загиналия пилот кап. Венцислав Дункин в Разлог

С почетна обиколка, минута мълчание и рев на силни американски коли, приятели, близки, съратници, колеги и пилоти, граждани и гости, почернените родители, съпругата Ели и малката 9-месечна Анастасия изпратиха поздрав към звездите на кап. Венцислав Дункин, за да му припомнят, че не е забравен, да споделят общата болка една година след неговата гибел.

Кап. Венцислав Дункин и капитан Петко Димитров загинаха при тренировъчен полет край Граф Игнатиево на 13 септември 2024 година.

Над 15 американски коли от Клуба на собствениците на американски возила, водени от Мустанга на кап. Венцислав Дункин, управляван от неговия брат Славчо Дункин, който също е пилот към „Гранична полиция“, направиха почетна обиколка на Разлог.

И спряха на площада, където всички заедно се поклониха пред паметта на техния събрат кап. Дункин, обичащ рева на мощните американски мотори, завинаги останал в небето.

„Той обичаше живота, обичаше скоростта, обичаше шума на спортните автомобили. – каза Георги Кърджueв, приятел и организатор на шествието. – Именно затова сме тук, днес, да почетем неговата памет. И се надяваме да ни види отгоре.“

Организаторите обещават почетната обиколка на 13 септември в Разлог да се превърне в традиция – в памет на пилота-герой на Разлог и на България.





