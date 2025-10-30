Шестима задържани при акция на полицията в Перник

Служители от Първо РУ – Перник проведоха специализирана полицейска операция в квартал „Хумни дол“ в сряда от 6 до 8 часа. Целта на акцията бе противодействие на битовата престъпност, контрол по Закона за гражданската регистрация и опазване на обществения ред. В хода на действията са проверени 112 лица, множество адреси и моторни превозни средства.

В резултат на операцията са задържани шест лица за съпричастност към извършени престъпления и установяване на самоличност; съставени са 36 акта по Закона за гражданската регистрация на незаконно пребиваващи; съставен е един акт по Закона за българските лични документи и са връчени 24 наказателни постановления за предишни нарушения.

По случаите са образувани съответни преписки, като материалите са докладвани на прокуратурата.

„Акцията е част от последователните превантивни мерки, които провеждаме в областта за ограничаване на престъпността и подобряване на сигурността на гражданите. Подобни проверки ще продължат и в други квартали на Перник и региона“ заявиха от ръководството на ОДМВР – Перник.

Полицейското присъствие в районите ще остане засилено и през следващите дни и месеци.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА