Шестима непълнолетни открити след 22 часа при проведена спецакция в Перник

Специализирана полицейска операция по противодействие на противообществени прояви на малолетни и непълнолетни, употребата и разпространението на наркотични вещества и техните аналози, ограничаване на битовата престъпност и пътния травматизъм, е проведена за периода от 22 ч. на 8 август до 2 ч. на следващия ден на територията на Второ РУ. В акцията са участвали 4 екипа на Второ РУ, един на първо РУ и 2 на жандармерията.

В пернишкото с. Боснек са открити 6 непълнолетни лица след 22 ч. Всички са предадени на родителите им и работата с тях продължават инспектори „Детска педагогическа стая“. Предстоят санкции за неупражнен родителски контрол. В момента на проверката не са установени противоправни деяния от децата, но преди това са подавани сигнали за такива – палене на огън, вдигане на шум и други подобни.

Проверени са 31 автомобила и 73 лица. Установен е криминално проявен водач на лек автомобил, седнал зад волана след употреба на наркотични вещества. Две неподчинения на водачи на мотопеди в селата Г. Бучино и Драгичево са установени, като предстои да бъдат санкционирани. Засиленият контрол продължава.

