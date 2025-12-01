Шестицата на „Вихрен“ срещу железничарите рекордна и за двата отбора

„Вихрен“ разнебити с 6:0 „Локомотив“ /ГО/ с рекорден резултат и за двата отбора. Това е най-убедителната победа на санданчани през кампанията и най-голямата загуба за железничарите, откакто се завърнаха в професионалния футбол преди 2 сезона. Мачът тръгна отлично за еделвайсите, които поведоха още в 8-та мин. След изпълнения корнер и в настъпилото меле добавката на Александър Башлиев отблизо се превърна в дебютното попадение на десния бек. От скамейката на гостите скочиха за игра с ръка на Иван Арсов секунди преди удара на кадъра на благоевградските орлета, съдията обаче зачете гола. В 15-та мин. бразилецът Лео Пимента стреля право в целта, а миг преди топката да пресече голлинията, Ивайло Климентов я довкара в мрежата. В 40-та мин. капитанът Даниел Пехливанов центрира прецизно към дебнещия в пеналта Кристиян Величков, който с глава прати неспасяемо кълбото в горния ляв ъгъл зад Кристиян Милушев и също откре стрелковата си сметка с екипа на бяло-зелените. Две минути по-късно домакинската контрапреса в полето на горнооряховци позволи на Пимента най-сетне да се разпише и в тази среща след извеждащ пас на Венцислав Бенгюзов.

Ив. Климентов /на преден план/ „открадна“ единия гол на Л. Пимента М. Костов затвори голеадата с 2-те късни попадения

Хората на Борислав Кьосев продължиха с непосилното за противника темпо, ала зачестиха и пропуските. Все пак в последната третина на двубоя Методи Костов се реабилитира с два гола, за да оформи разгрома. В 72-та мин. новоделчевският засече центриране от корнер на Китан Василев и препарира вратаря Милушев за пети път, а в 87-та мин. повтори упражнението след асистенция на Пимента. Единственото положение пред Станислав Нисторов в кошмарния за локомотивци следобед дойде в хода на втората част, когато техен играч нацели гредата.

„ВИХРЕН“: Нисторов, Башлиев, Арсов, Кикиово /45 – Т. Костадинов/, Килов, Бенгюзов /61 – Тренков/, Климентов /45 – В. Любомиров, 69 – Василев/, Пехливанов /56 – Манолев/, Величков, Пимента, М. Костов.

„ЛОКОМОТИВ“ /ГО/“: Милушев, Аршев, Минков, Райков, Михалев /45 – Цачев/, Пасков, Куитинен, Тодоров /58 – Кънчев/, Аврамов /58 – Айени/, Майнис /45 – Петров/, Ж. Иванов /87 – Иванов/.

СТАНЧО СТАНЧЕВ