Шести вот на недоверие срещу кабинета „Желязков“. Вносители са ПП-ДБ, подкрепени от депутатите на АПС и МЕЧ. Темата на вота е „Провал в икономическата политика”. До поредното искане на оставката на кабинета се стигна след масови протести в страната.

От втората политическа сила обясниха, че именно водената от кабинета „Желязков” икономическа политика е причината толкова много хора на протест. Премиерът Росен Желязков вече заяви, че правителството няма да подаде оставка и че е готов да влезе в дебат по вот на недоверие. Засега сметките показват, че само гласовете на опозицията няма да са достатъчни.

Точка първа в дневния ред на депутатите е вотът на недоверие. Това всъщност не е първият вот на недоверие, свързан с темата за икономическата политика. Третият вот на недоверие също беше за провал във финансите. Той обаче беше отхвърлен и тогава управляващите успяха да спасят това правителство.

Според правилника на Народното събрание гласуването трябва да се проведе между 24 и 48 часа след края на дебатите. Именно тогава ще стане ясно дали кабинетът ще запази доверието на Народното събрание.

Шестият вот на недоверие ще се проведе на фона на протести, чиято заявка е да бъдат по-мащабни и от предишните. Въпреки недоволството управляващите обявиха, че нямат намерение да подават оставка заради влизането на страната ни в еврозоната. Това е и основната причина. Вместо това те се заеха с прекрояване на бюджета за догодина. Той в момента се разглежда в комисии, очаква се да влезе и в зала, за да бъде разгледан до края на седмицата на първо четене, а на второ четене да бъде приет до коледните празници.

Разискванията в пленарна зала по вота на недоверие започнаха в 10 часа. Божидар Божанов от ПП-ДБ запозна народните представители с мотивите на вносителите, съобщава БГНЕС. В залата са премиерът Росен Желязков и членовете на кабинета.

Първи на трибуната се качи Цончо Ганев от „Възраждане“, който настоя правителството да подаде оставка още днес и изрази несъгласието си с влизането на страната в еврозоната. „Безпрецедентно само за тази година имаме изтеглени 19 млрд., за следващата година 21 млрд. планирани да бъдат изтеглени“, каза той и подчерта, че такова дългово загробване не се е случвало абсолютно никога.

„След като г-н Зафировказа, че като се изтегли бюджетът БСП ще напуснат управлението, сега ще подкрепят ли този вот на недоверие? Ще дойде ли моментът, в който г-н Балабанов ще усети влиянието на „ДПС-Ново начало“ или никога няма да се случи? Колегите от ГЕРБ ще вземат ли участие в този вот на недоверие или както предния път ще мълчат виновно“, попита Йордан Иванов от ПП-ДБ представителите от мнозинството.

Красимир Терзиев от ПГ на ГЕРБ-СДС пък обвини опозицията в популистки опорки.

Ахмед Вранчев от АПС отбеляза завладяването на българските общини под натиск и репресии. „Вие съгласни ли сте да живеете в такава държава? Защото началникът на КПК откара всичките кметове да се снимат под герба“, заяви той.

Манол Пейков от ПП-ДБ припомни, че лидерът на „ДПС-Ново начало“ е организирал контрапротести във вторник в цялата страна в защита на правителството, но го няма в пленарна зала и призова той да се появи, защото в негово отсъствие тази дискусия губи своя дълбок смисъл. „Ако не можете да осигурите неговото физическо присъствие, осигурете с мултимедия холограмното му присъствие, ако е нужно“, призова той председателстващият пленарното заседание.