Шест въпроса, които НЕ бива да задавате на жена при никакви обстоятелства

Стоите пред жена – може би е роднина или напълно непозната – и се каните да ѝ зададете въпрос.

Нещо, което да предизвика разговор и отговор. Сега, преди думите да се изплъзнат, запитайте се едно нещо: Дали това е добър въпрос, или напротив – досаден?

Ето как ще разберете разликата: Подходящият въпрос е интересен и ангажиращ. Той е вкоренен в случващото се в момента, а не произволно избран от купчина общи теми за разговор. По-вероятно е това да са досадни въпроси – празни, скучни и неоригинални. За една жена те могат да бъдат изцяло вкоренени в невежество или може да са замъглени от пасивна агресия и осъждане.

„Изморена ли си?“

Какво чува тя: „Уау, изглеждаш ужасно“

Никой не се стреми да изглежда уморен. И така, ако не е чак толкова изтощена (може би тази сутрин просто е пропуснала спиралата за очи), я карате да си мисли: „Какво не е наред с лицето ми?“

„Как успяваш да правиш всичко това?“

Какво чува тя: „Правиш всичко, нали? Животът ти изглежда толкова перфектен, нали? Всичко е наред, нали?“

Разбира се, тя няма как да прави всичко! Що за въпрос е това? Знаете ли колко много обхваща „всичко“? Можете ли да стесните фокуса си, само мъничко? Тя или изброява жертвите и недостатъците си в някакъв неудобен отговор, или се смее, спомняйки си вътрешно всички начини, по които не успява. Това е просто ненужен, досаден въпрос без реален отговор. Пропуснете.

„Какво чакаш?“

Какво чува тя: „Побързай!!!“

Защо не си омъжена? Защо все още нямаш дете? Защо все още нямаш друго дете? Трябва да имаш момиче (или момче, ако вече има момиче у дома), трябва да замразиш яйцеклетките си, трябва да си намериш съпруг, трябва да започнеш този бизнес… какво чакаш?! Независимо дали става въпрос за размера на семейството ѝ, решенията за плодовитост, кариерните цели или брачните ситуации, не е нужно тя да се оправдава или обяснява личните си избори – и със сигурност не е нужно да бъде принуждавана да ги прави.

„Уау, това време на месеца ли е?“

Какво чува тя: „Емоциите и мислите ти имат по-малка тежест, защото цикълът ти и всичко останало“

Нищо не обезценява чувствата на жената така, както този умен въпрос – сякаш тялото ѝ за момент е грабнато от кръвопускащи зомбита, които действат стриктно според хормоналния си код. Сякаш кръвта идва директно от мозъка ѝ и не може да формира рационални изречения. Игнорирайте я. Проверете отново след 3 до 7 дни.

Изследване от 2011 г. установи, че това се счита за неподходящо, защото увековечава вредни стереотипи за женското поведение, предполагайки, че емоциите или реакциите на жената се дължат единствено на менструалния ѝ цикъл. Това често се разглежда като начин да се отхвърлят истинските ѝ чувства и потенциално да се подкопае нейната свобода на действие.

„Какво правиш по цял ден?“ (казано на домакиня)

Какво чува тя: „Уау, животът ти звучи скучен“

Какво очаквате да получите от този въпрос? Кратък преглед на ежедневните ѝ задължения като домакиня? Тихо признание, че, да, точно както подозирате, тя тайно не прави нищо по цял ден – хванахте я! Опитвате ли се да я накарате да заеква защитно или да плаче от чиста несигурност?

„Не си ли малко млада/стара за това?“

Какво чува тя: „Пссст. Не можеш да направиш това“

Увлекателното нещо в това да си жена е да осъзнаеш, че има много малък прозорец от 3 до 4 години, в който не си „твърде млада“ или „твърде стара“ – кратък период между „забави темпото!“ и „побързай!“

Затова, не съдете нейните постижения, цели или избори въз основа на възрастта ѝ; това е правено до безкрай. Всеки въпрос, свързан с нейната възраст, заслужава голямо пренебрегване. Това се счита за неподходящо, защото често произтича от обществения натиск, който цени младостта у жените. Такъв въпрос се усеща като преценка за външния ѝ вид и потенциално подкопава самочувствието ѝ, независимо от възрастта.

Проучване, публикувано в Journal of Experimental Child Psychology, установи, че това може също да отхвърли способностите ѝ въз основа на предварително замислена представа за етапа от живота ѝ. Ако трябва да изясните нещо, използвайте въпроси, които насърчават разговора и разбирането, вместо да правите преценки.bulnews.bg