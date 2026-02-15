Шест издайнически знака, че партньорът ви смята, че се целувате лошо

Целуването е едно от онези неща, в които или сте добри, или сте катастрофа, но рядко може сами да си дадете сметка какви сте.

Повечето от нас ще преживеят поне една или две наистина ужасни целувки през живота си. Това е почти задължително.

Независимо дали става въпрос за неподходяща целувка, сблъсък на зъби, твърде много слюнка или прекалено агресивен език – целуването има техника, която сякаш идва по интуиция и е факт, че не всяка сесия на целуване е запомняща се.

Но това не означава, че трябва да продължавате да сте лоши в единственото нещо, което често е предвестник на секса, когато ставате интимни с вашата половинка.

А ето и няколко издайнически знака, че може би вашият партньор смята, че се целувате лошо:

1. Стоите като пингвин

Целувката трябва да е много повече от две срещащи се устни; тя трябва да включва близостта на телата, прегръдката им и ръцете, които се изследват взаимно. Ако се окажете в позиция, в която „целувате като пингвин“ – т. е. с ръце надолу по тялото – тогава не правите услуга на никого. Вместо да стоите в странна позиция, добре е да „хванете“ човека, независимо дали го държите за лицето или за кръста, за да се „закотвите“ и да създадете настроение.

2. Устните ви се нуждаят от малко грижа

Зима е, но това не означава, че партньорът ви трябва да се чувства сякаш целува бетонна стена. Сложете си малко гланц за устни. Разбира се, на всеки му се случва да има понякога сухи или напукани устни, но ако не се грижите за тях, тогава вероятно няма да бъдете избрани за най-добрия целувач. Внимавайте и да нямате лош дъх!

3. Вие имитирате партньора си

Спрете да копирате половинката си. Добре, може би не знаете какво да правите, но в идеалната ситуация на целуване вие и вашият партньор сте перфектно синхронизирани, отразявайки движенията един на друг от противоположната страна, за да сте сигурни, че устните ви се срещат и няма блъскане с глави или зъби. Но ако имитирате другия, обърквате нещата, като се движите в същата посока.

4. Не връщате „услугата“

Не стойте просто там неподвижно, позволявайки половинката ви да прави всички движения. Целувките трябва да са по взаимно съгласие, да има реципрочност. Ако усещате, че партньорът ви започва да се отдръпва, вероятно е защото не се справяте добре. Може би трябва да помислите защо ли е така.

5. Внезапно сбогуване

Ако човекът, когото целувате, иска да стане и да си тръгне внезапно, може да останете объркани. Но може би просто не сте добри в това. Ако вие или вашият партньор рязко се отдръпнете от целувката, тогава вероятно нещо се е объркало. Да знаеш как да поддържаш контакт и химия, когато устните ви не се докосват, е умение на добрия целувач, така че явно има накъде да се поправяте.

6. Други проблеми с целувките

Лошият целувач може да бъде разпознат лесно. Важно е да се съединят устните с точното количество натиск и да се ограничи обменът на слюнка. Лош знак е, когато човекът, когото целувате, сложи ръка на устата си, за да избърше слюнката или да успокои раздразнените си устни, след като ви е целунал. По принцип просто следвайте примера на другия човек, освен ако и той не е лош.