Шест малки, но важни признака, че бракът ви не е подходящ за вас

Не е необичайно хората да имат проблеми във връзката си, които изглеждат неразрешими.

Но дали проблемите ви са станали толкова лоши, че подозирате, че може да имате разбити отношения или дори разбит брак?

Има някои драстични поведения, които или директно водят до края на връзката/брака, или са симптоми на отношения, които се разпадат. Ако правите някое от тези неща, трябва да спрете веднага, ако искате да спасите връзката/брака си, преди да е станало твърде късно.

А ето и 6 малки, но важни признака, че връзката/бракът ви не е подходящ за вас:

1. Продължавате да заставате на страната на други хора, вместо на тази на партньора си

Без значение колко малък или непоследователен може да изглежда един спор, ако постоянно заемате страната на някой друг пред тази на съпруга/съпругата си, това е знак, че бракът ви/връзката ви има сериозни проблеми.

Виждате ли, бракът е силна връзка с друг човек. Като се ожените за някого, вие казвате: „Винаги ще бъда на твоя страна, независимо от всичко.“

Ако заемате страната на някой друг, вие казвате точно обратното. Вашият съпруг/съпруга ще загуби вяра във вас поради тази липса на последователност и в крайна сметка това противоречие ще разкъса брака ви.

Така че, когато вашият съпруг/съпруга се обърне към вас за мнение, помислете внимателно, преди да говорите с него/нея или да заемете страната на някой друг.



2. Вие се държите с презрение към партньора си (или той към вас)

Сега, не трябва да криете истинските си чувства в брака си, но омаловажаването на съпруга/съпругата ви е нещо съвсем друго. Всяко действие, което кара съпруга/съпругата ви да се чувства безполезен или сякаш не ви пука за него/нея, не е препоръчително.

Това може да означава, че се опитвате да нараните партньора си, било то за да провокирате реакция, било то за да се опитате да придобиете някаква власт над него. Алтернативно – и това е още по-лошо – просто сте честни и наистина не го уважавате.

Омаловажаването на някого може да се прояви по много начини. Това е да му се смеете, че е направил грешки. Това е да отхвърлите неща, които той/тя намира за важни. Това е да го критикувате, когато би трябвало да го хвалите.

Изследванията категорично показват, че омаловажаващото поведение е един от най-разрушителните модели в брака и служи като надежден предсказател за провал на връзката. Презрението е опасно, защото ограбва връзката от равенство и взаимно уважение.

Това е особено вредно, ако го правите пред други хора, включително приятели или дори децата ви. Това, което се случва зад затворени врати, е едно, но ако вашият съпруг/съпруга проявява крещящо неуважение към вас пред приятелите и семейството ви, това е знак, че бракът ви е сериозно разрушен.

3. Спрели сте да споделяте едно легло

Това е често срещан признак за развален брак, но такъв, който не може да бъде пренебрегнат. Има причина да го наричат „брачно легло“.

Прекарвате една трета от живота си в сън. Ако не споделяте легло, как можете да очаквате да споделяте живота си?

Споделянето на легло е нещо повече от просто спане. Интимността е жизненоважна част от здравословния брак. И когато съпрузите спрат да споделят легло, това често е признак за скучен брак.

Освен това, има силен психологически ефект от края и началото на всеки ден заедно, който просто няма да получите в отделните си легла. Тази интимност може да бъде плашеща и това може да е причината единият от вас да се отдръпва.

Ако не сте готови да споделяте легло с някого, не сте готови да се ожените за него и цялата любов на света няма да промени това.

Има определени ситуации, в които можете да имате отделни легла в щастлив и здравословен брак:

Работите в драстично различно време

Един от вас има медицински проблем

Трябва да напуснете града по работа

Един от вас има проблеми със съня, като хъркане или синдром на неспокойните крака

В крайна сметка: Ако се чудите дали отделните ви легла са проблем, вероятно са

4. Единият от вас иска да си вземе почивка от връзката/брака

Бракът не е нещо, което можете да включвате и изключвате. Ако сте решили като двойка или като отделни хора да си вземете почивка от отношенията си – бракът ви по-скоро е приключил.

Може да е изкушаващо. Вие двамата сте в постоянно състояние на раздразнение и конфликт един с друг. Продължавате да водите едни и същи кавги отново и отново и просто сте уморени да гледате лицето им в края на дългия ден.

Може би ако се дистанцирате, ще се научите наистина да се цените един друг? За съжаление, това почти никога не е добра идея.

Изследванията показват, че раздялата рядко води до помирение. 80% от брачните раздели завършват с развод.

При брачните проблеми единственият изход е да се премине през тях. Очевидно е, че настоящият ви подход не работи. Ще са необходими сериозни дискусии, компромиси и емпатия, за да се преодолее какъвто и проблем да ви разделя.

Може дори да е необходима професионална помощ от консултант. В крайна сметка бракът ви може да е отвъд спасението, но едно е сигурно: почивката никога не е решението.

5. Спирате да носите венчалната си халка

Това зависи малко от обстоятелствата. Ако бракът ви е перфектен и не носите халката си, няма нужда да се притеснявате.

Проблемът възниква по-специално, когато преминавате през труден период в брака си и вие или вашият съпруг/съпруга свалите халката. Това може да е, за да изпратите съобщение до другия човек, че ако не се държи правилно, може да ви загуби.

Или може просто да спрете да си спомняте за брачните си проблеми всеки път, когато погледнете ръцете си. Какъвто и да е случаят, този вид отричане на брака ви е показателен за по-дълбоки проблеми с любовта и интимността.

Може да кажете: „Кого го е грижа? Това е просто пръстен.“ Но това е нещо повече от това. То е символ на съвместния ви живот.

6. Дори вече не се карате

Това може да ви се стори нелогично. Ако не се карате, не е ли това знак, че бракът ви е добре? Може би на микрониво.

Конфликтът може да доведе до напрежение, което може да причини всякакви проблеми в брака ви. Но пълното оставяне на конфликта настрана е рецепта за бедствие.

В най-добрия случай това е знак, че толкова много ви е грижа за брака, че сте готови напълно да задушите собствените си мисли и чувства и да оставите другия човек да си прави каквото иска всеки път. В началото това може да ви се стори като проява на доброта, но бързо ще доведе до негодувание, объркване и наранени чувства.

Истината е, че конфликтът е необходима част от здравословния брак. Той е начинът, по който разрешавате спорове, разбирате се и изяснявате приоритетите си.

69% от проблемите в една връзка са неразрешими. Това откритие подчертава идеята, че двойките трябва да се научат да управляват конфликтите, а не да ги избягват напълно.

Пълната липса на спорове всъщност може да означава нещо по-лошо. Може да означава, че вие или вашият партньор (или и двамата) сте спрели да ви е грижа един за друг.

Ако животът ви се е разминал толкова много, е възможно да няма конфликт, защото няма за какво да се карате. По принцип не споделяте едно и също пространство, не правите едни и същи дейности и дори не вечеряте заедно. И така, за какво бихте се карали?

Вие вземате свои собствени решения и оставяте партньора ви да взема своите. Живеете напълно отделни животи. Това може да ви се струва забавно, но твърде голямата дистанция е знак, че вече не се обичате.