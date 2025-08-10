Шест неща, които трябва да правим вечер, ако искаме да сме по-щастливи сутрин

Ключът към доброто настроение в началото на деня не се крие само в сутрешната ни рутина.

Начинът, по който прекарваме вечерните часове, може значително да повлияе на емоционалното ни състояние на сутринта. Експерти посочиха най-ефективните навици преди лягане.

1. Правете кратка вечерна разходка

Няколко минути движение на открито успокоява ума и подпомагат храносмилането след вечеря.

„Аз излизам на разходка всяка вечер – така обработвам информацията от изминалия ден, докато засиленият приток на кръв към мозъка ми създава вътрешно спокойствие“, споделя британският психолог и специалист по благосъстояние Лий Чеймбърс. По време на кратката разходка помислете за случилото се през деня и оставете напрежението да се разсее.

2. Оставете телефона в друга стая

Качественият сън е в основата на добро сутрешно настроение.

„Изключете екраните 30 минути преди лягане и дръжте устройствата далеч от леглото, за да не се изкушавате да ги проверявате посред нощ“, съветва проф. Лори Сантос от Йейл, водеща на подкаста The Happiness Lab.

Допълнително подпомагайте сетивата си с релаксиращи аромати, тихи звуци и топли напитки, които ще ви помогнат да изключите външния свят.

3. Вземете топла вана или душ

Възползвайте се от физическите и психическите ползи на горещата вода.

„Пълното потапяне във вана повишава настроението при хора с депресия, подобрява съня при безсъние и оказва благотворно влияние върху сърдечно-съдовата система“, обяснява психологът Джъстин Гросо от Ню Йорк и Северна Каролина. Ако предпочитате душ, той също помага за понижаване на основната телесна температура, необходима за бързо заспиване, както отбелязва експертът по сън Робърт Оекман.

4. Направете „сканиране“ на тялото

Потопете се в методика за осъзнато отпускане, докато лежите в леглото.

„Насочете вниманието си първо към главата, после бавно към всяка част тялото до върховете на пръстите на краката, като наблюдавате усещанията“, съветва невроученият Кортланд Дал от Центъра за здрав ум в Уисконсин–Мадисън. Тази практика активира мозъчни мрежи, важни за саморегулация и вътрешно равновесие, отстранявайки напрежението от деня.

5. Отразете постигнатото през деня

Преди да затворите очи, дайте си сметка за напредъка.

„Запишете или помислете за стъпките, които сте предприели към целите си, трудностите, които сте преодолели, и дори за най-дребните постижения“, препоръчва Лий Чеймбърс. Това усещане за движение напред зарежда с мотивация и подготвя мислите ви за следващия ден.

6. Завършете деня с благодарност

Отделете няколко минути за позитивни мисли.

„Запишете три до пет неща, за които сте благодарни“, съветва проф. Лори Сантос, позовавайки се на работата на психолога Робърт Емонс. Благодарността намалява стреса и създава усещане за свързаност и удовлетворение, които остават с вас до сутринта

Промените в ежедневните ви вечерни ритуали не изискват драстични усилия, но водят до съществени подобрения в настроението и готовността ви за новия ден. Опитайте ги и открийте личната си формула за по-щастливи утрини!





