Шест от шест за дупнишкия СК „Патриот“ в Ниш

Дупнишкият СК „Патриот“ се завърнаха с отличия от 10-то издание на международния турнир Balkan Best Fighters, който се проведе в сръбския град Ниш. Всички шестима представители на клуба оттатък западната ни граница завоюваха медали, от които три златни, два сребърни и един бронзов. Алисия Сусанина отново демонстрира класа и не остави шанс на конкуренцията в стил киклайт контакт, докато Валери Николов нокаутира съперника си още в първия рунд на финала в К1.

Групата на патриотите в Ниш А. Сусанина отново отвя конкуренцията Дупнишка окупация на почетната стълбичка



Съотборниците Габриел Владимиров и Борислав Йорданов играха в една и съща категория на лоукик поради липсата на достатъчно противници, заявили участие. Двамата се справиха с опонентите си, за да се изправят един срещу друг във финален бой, в който Габриел показа повече аргументи и спечели титлата. Александър Любенов също стигна до финал на лоукик, но трябваше да се задоволи със среброто, а Ивайло Добринов се прибра от Сърбия с бронз в същия стил.

ДИМИТЪР ИКОНОМОВ

