Шест работни места за безплатно ползване на модерна компютърна и офис техника откриха в  благоевградското читалище „Н. Вапцаров 1866“

Зам. кметът Ст. Кимчев категоричен, че общината няма да върне затвореното барче на самодейците

Нов дигитален клуб с шест работни места, напълно оборудвани с нови лаптопи с офис пакет, скенери, принтери, копири, слушалки и микрофони, откри председателят на благоевградското читалище „Н. Вапцаров 1866“ Васил Новоселски. Работната среда е дооборудвана с мултимедия и екран, удобни ергономични столове и допълнителни места за посетители и дава възможност както за индивидуална работа, така и за провеждане на изпити и групови обучения.

Клубът се помещава в читалнята на читалищната библиотека и ползването на цялото оборудване е напълно безплатно за всеки, като на разположение на потребителите са и двама наставници, които помагат в работата и търсенето на информация, посочи В. Новоселски. В стремежа си да осигури максимално добри условия за работата на възрастните и децата, които ще се възползват от възможностите на новия дигитален клуб, той дарил интерактивна дъска, която да се ползва за презентации, видеоуроци и др.

В. Новоселски /в средата/ откри новото безплатно работно пространство, а зам. кметът Ст. Кимчев /вляво/ попари надеждите на самодейците отново да стопанисват барчето

Шест оборудвани с модерна техника места са на разположение всеки работен ден на благоевградчани и гостите на града



Главният счетоводител на читалището Емил Попадиин подчерта, че наставниците няма да обучават, а ще помагат на хората да си свършат работата с методическа подкрепа.

На откриването на дигиталния клуб присъстваха част от членовете на читалищното настоятелство, служители и зам. кметът по култура Станислав Кимчев, който поздрави екипа за добре свършената работа. В. Новоселски не пропусна възможността да постави въпроса за връщане на читалището на бившето кафене на партера на сградата, което не работи повече от 2 г., повтори го ребром към зам. кмета и Евгения Йорданова като член на настоятелството.

„Имаме решение за кафенето на читалището и операта. Наскоро излязоха резултатите по проект, с който общината кандидатства по програма Интеррег за трансгранично сътрудничество между България и Гърция. Реновирането на това помещение и превръщането му в модерно място за създаване и потребяване на културно съдържание е част от проекта“, отговори Ст. Кимчев и бе категоричен, че барчето няма да се върне на читалището, но всички негови членове ще могат да ползват обновеното пространство за култура.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА