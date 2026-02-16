Шест сигнала за наводнения и свлачища подадени в пожарната в Петрич след поройните дъждове

Шест сигнала за наводнения и свлачища са регистрирани в Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Петрич след интензивните валежи, съобщи главен инспектор Стоян Тилев, началник на службата. Той поясни, че всички сигнали са обработени от компетентните служби и ситуацията в момента е стабилна. Гл. инспектор Тилев допълни, че два от сигналите са били за наводнени мазета, два за свлачища и два за залети от вода пътни участъци. Заливания са регистрирани по пътя към село Кулата в района на село Ръждак, както и в района на борсата при село Кърналово, предаде БТА.

Свлачище е възникнало на улица „Беласица“, където земна маса се е свлякла и е достигнала в близост до жилищна сграда. Живеещите в нея са били своевременно изведени, като няма пострадали. Второто свличане е регистрирано на пътя към село Кладенци. Участъкът е разчистен и движението е възстановено.

Началникът на пожарната посочи, че при интензивни валежи, когато големи количества вода се изсипят за кратко време на едно място, отводнителните канали невинаги могат да поемат водата, което създава предпоставки за аварийни ситуации. Нивата на реките се наблюдават от Басейнова дирекция чрез изградена система от датчици и измервателни пунктове. Към момента няма данни за критични стойности.

Както съобщихме, в община Петрич завчера имаше интензивни валежи. По данни от четирите метеорологични станции на територията на общината до 12:00 часа бяха отчетени 75 мм, в село Ключ 40 мм, в Рупите 32 мм, а на хижа „Конгур” падналите валежи са 86 мм.