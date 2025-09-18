Шест фрази, които всеки родител да използва, за да повиши увереността на детето си

Всеки родител иска да възпита дете, което е уверено в собствените си способности. Но често пъти желанията се разминават с реалността.

Кои са точните фрази, които да използвате, ако искате детето ви да бъде уверено? Вижте няколко примера:

„Гордея се с това, че се стараеш усилено“

Идеята да се даде „отличен за усилие“ има тежест във възпитанието на децата. Всъщност, обръщането на повече внимание на усилията, отколкото на резултата, може да бъде полезно. Според специалистите, този подход помага на детето да види и разбере „стойността в пътуването“ и процеса на обучение. Етикетирането на децата въз основа на техните способности може да има отрицателен ефект върху тяхната мотивация и постоянство – например: „Ти си умен“ или „Ти си страхотен спортист“ – защото те виждат тези способности като статични, неща, които не могат да бъдат променени, така че те не виждат смисъл да полагат усилия за тях, твърдят специалисти.

„Нормално е да правим грешки“

Детето може да се чувства доста зле, след като сгреши, но всички правим грешки. Това нормализира потенциалните неуспехи и намалява страха от съвършенство, което в крайна сметка повишава увереността, като учи децата, че грешките са възможности за растеж.

„Какво мога да направя, за да те подкрепя?“

Животът не трябва да е „самостоятелен проект“ и този прост въпрос може да внуши това у децата. Като питате от какво се нуждае, това позволява на детето да размишлява върху мислите и чувствата си. Децата често се чувстват овластени, когато са част от групата и имат подкрепа за решаване на проблеми.

„Не ми дължиш нищо“

„Не ми дължиш нищо. Дарът да бъда твой родител е цялата награда, която някога съм искала от теб.“ Тази фраза помага на децата да разберат, че са обичани безусловно. Не е нужно да правите на децата си палачинки във формата на динозаври всяка сутрин, но трябва да сте родител, който може да се справи с тяхната „чупливост“ и който може да изрази радост и да бъде до тях, когато животът стане объркващ и разхвърлян.

„Слушам те“

Ако обръщате пълно внимание, когато детето ви говори, му показвате, че чувствата му са важни. Ако е разстроено от бой на детската площадка, изразът „Слушам те“, докато оставяте телефона си, показва, че цените думите му. Това засилва доверието, потвърждава емоциите му и го учи, че гласът му е важен.

„Вярвам в теб“

Когато детето ви се изправи пред предизвикателство, като например участие в училищна пиеса, думите „Вярвам в теб“ могат да бъдат трансформиращи. Вашата увереност в способностите му става негова собствена. Тази фраза му дава възможност да се справи директно със страховете си, знаейки, че има вашето доверие, дори ако резултатът не е перфектен.





