Шефката на РС – Сандански Рая Манолева представи годишния си отчет за 2025 г.

Съдиите са разгледали 2546 дела, от които 1625 граждански и 921 наказателни

Районен съд – Сандански пръв сред съдилищата в Благоевградския съдебен район представи годишния отчет за дейността на институцията през 2025 г. На събранието присъства председателят на Окръжен съд – Благоевград Петър Узунов, който поздрави съдиите и съдебните служители за постигнатите резултати през отчетния период, информираха от пресцентъра. Административният ръководител на РС – Сандански съдия Рая Манолева представи обобщените данни за работата на съда през 2025 г. От постъпилите общо 1920 дела 244 са граждански и 676 наказателни. Това е с 436 дела по-малко спрямо 2024 г. и с 320 дела по-малко спрямо 2023 г. Общият брой на разгледаните дела е 2546, от които 1625 граждански и 921 наказателни. За сравнение, през 2024 г. са разгледани 2008 граждански и 872 наказателни дела.

Свършените дела през 2025 г. са общо 1827, от които 1090 граждански и 737 наказателни, което представлява 71,75% от разгледаните дела. През 2024 г. този процент е бил 78,26% (2254 дела – 1627 граждански и 627 наказателни).

От свършените дела през 2025 г. 1328 дела (73%) са приключени в срок до 3 месеца, докато през 2024 г. този показател е бил 82% (1839 дела). Към 31.12.2025 г. висящите дела са общо 719.

През 2025 г. се запазва високият брой потвърдени съдебни актове – от общо 191 обжалвани дела потвърдените са 136.

Действителната натовареност на съдиите през отчетния период е 53,04 дела за разгледаните и 38,06 за свършените.

На съд са предадени общо 171 лица, като сключилите споразумение лица са 112, а оправданите лица са 10. През 2025 г. са осъдени общо 152 лица, от тях 35 лица са осъдени на пробация, 14 лица – на глоба, 30 са осъдени ефективно на лишаване от свобода до 3 години, а на 70 лица наказанието е определено при условията на чл. 66 от НК (отлагане на изпълнението на наказанието за изпитателен срок).

През 2025 г. са издадени 1744 свидетелства за съдимост, 1311 справки за съдимост, или общо 3055 броя.

„Благодаря на съдиите и служителите от Районен съд – Сандански за постигнатите през 2025 г. положителни резултати в дейността на съда. Ще продължим да надграждаме с поставените нови и допълнителни стратегически цели за развитието на съда, утвърждавайки го като институция, която изпълнява високи стандарти на ефективна, прозрачна и достъпна съдебна дейност, насочена както към отстояване авторитета и независимостта на съдебната власт, така и към повишаване на общественото доверие“, заяви след отчета шефката на съда Рая Манолева.

БЕТИНА ГЕОРГИЕВА