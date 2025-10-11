Шефовете на „Банско“ искат победа от футболистите в Гоце Делчев

„Банско“ трябва да търси победата в дербито с „Пирин“ (ГД), за да затвърди мястото си в средата на таблицата. Такава цел постави на футболистите клубното ръководство на козлите. Освен това гостите гонят и реванш срещу неврокопчани, в мачовете с които нямат спечелена точка миналия сезон. В състава няма да бъде със сигурност Аджил Невеш, който е на лагер с националния отбор на Сао Томе и Принсипи за световните квалификации.

Под въпрос е Йордан Лечов, почувствал отново болки в бедрото на тренировка през седмицата. Той беше оставен да почива три дни, но тренираше с отбора в последните две занимания преди двубоя. Тепърва ще се уточнява какво е положението му в деня на мача и ще се прецени дали да заеме мястото си в центъра на защитата, редом до Костадин Слаев, който също пропусна двубоя за купата на АФЛ в сряда, когато съекипниците надиграха „Септември“ (Сим) с 2:1. На линия е Лазар Еринин, изтърпял наказание за натрупани жълти картони.

Вратарят Атанас Тъпигьозов също е налице, след като превъзмогна стара травма в кръста. Ветеранът Владислав Златинов най-вероятно ще остане в резервите, заради болежки и най-вероятно ще влезе през вторите 45 минути, какъвто е сценарият напоследък. Борис Божинов показа срещу симитличани, че проблемите с контузията в десния му крак са вече зад гърба му и няма да бъде изненада, ако при невъзможност Лечов да започне, излезе в стартовите 11.

„Очаквам интересен сблъсък с „Пирин“. В Гоце Делчев никой отбор не може да бъде спокоен, независимо на кое място и с кои състезатели играят домакините. Освен това допълнителна доза интерес винаги има в тези мачове, които са дербита на региона. Нашата задача е да извлечем максимума от срещата и да затвърдим мястото си в средата на таблицата“, коментира старши треньорът на „Банско“ Борислав Хазуров.

ВАСИЛ БОРИСОВ