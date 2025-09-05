Шефовете на „Беласица“ не отпуснаха 100-те дни толеранс на треньора Хр. Господинов

Два месеца и половина или точно 77 дни трая колаборацията между „Беласица“ и старши треньора Христо Господинов, който се завърна в средата на юни на „Царя“, където изкара преди време 2 сезона като футболист при престоя на комитите в елита. Лошият старт на тима не позволи на 46-годишния специалист да получи 100-дневния толеранс, с който по правило се ползват всички нови начинания, независимо в коя сфера от живота. „По ред причини, обективни и субективни, в началото на този шампионат нещата не потръгнаха според очакванията ни. Видимо е нужна промяна, избрах тя да започне от мен. Разделям се с най-добри чувства към отбора и града. Пожелавам успех на момчетата и клуба оттук нататък, вярвам, че предстоят добри дни и успешни игри за „Беласица“, запази добрия тон вече бившият наставник, под чието ръководство бяло-червените изиграха общо 11 мача, включващи летните контроли и официалните двубои, в които записаха 1 победа 3 равенства и 7 загуби.

Снимка от болничното легло на Ат. Карачоров Я. Сантана извади късмет

От клубното ръководство анонсираха успешната хиругическа интервенция, която претърпя уингбекът Атанас Карачаров. „Днес Карачоров бе опериран успешно в петричката болница от д-р Христо Френгов. Той получи фрактура на крака в началните минути на мача с „Вихрен“ след неприятен сблъсък с противников футболист. Очаква се да бъде на линия след Нова година. Всички в ОФК „Беласица“ му пожелаваме бързо възстановяване! С теб сме, Кара!“, окуражиха играча на страницата на клуба. „Всичко е наред“, внесе допълнително успокоение от болничната стая самият играч и уточни, че в сблъсъка е пострадала само тибията /б.а. предната кост на подбедрицата/, а щастие в нещастието е, че фибулата /задната кост/ не е засегната. В същия двубой се контузи и испанецът Ядам Сантана. Първоначалният преглед не потвърди прогнозите за скъсани глезенни връзки и вероятно идния понеделник халфът ще започне леки тренировки, но под лекарско наблюдение.

