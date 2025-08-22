Шефовете на „Беласица“ пак побесняха: Ако подигравките с отбора ни продължат, не искаме да сме на мястото на чернодрешковците

Шефовете на „Беласица“ са бесни, че жалбата им срещу съдията Вилиан Видинов от мача на „Дюлгера“ в Горна Оряховица продължава да е на трупчета, но в същото време със завидна скорост бе разгледан протестът срещу прекомерното, според тях, наказание на Мартин Тодорски заради ексцесиите в края на двубоя с „Локомотив“. На „Царя“ не мирясват и заради различния подход при /не/отсъждането на дузпи за и против комитите с препратка към наказателния удар в ущърб на комитите 90-та мин. на мача с „Миньор“ в Перник и неотсъдените в тяхна полза срещу железничарите и „Спартак“ /Пл/ в 85-та мин.

„Ясно е, че се прилага различен критерий за подобни нарушения в пеналта. Нашият клуб внесе жалба срещу съдията от мача с Локо-Горна, която все още не е разгледана. Обаче жалбата ни срещу наказанието на Тодорски естествено е разгледана и не беше уважена. Наказание от 4 срещи за квалифицирано като удар с ръка или крак, без да има удар, а само блъскане, според комисията, се третира по същия начин, като това на капитана на домакините Мариян Иванов, описано в съдийския доклад като удар с коляно в корема на противников състезател. Тук вече виждаме еднакъв аршин за коренно различни провинения. Та питаме уважаемите господа във футболната централа – докога ще продължава тази подигравка с отбора на Петрич? Докога трябва да търпим подигравките на хората в черно, трябва всеки път да навеждаме глава ли? Следващият път, когато подобна подигравка с нашия отбор се повтори, и то на стадион „Цар Самуил“, не искаме да сме на мястото на главния арбитър! Толерансът от наша страна заявяваме, че приключи! Силно се надяваме хората, които отговарят за чернодрешковците, да се вземат в ръце, в противен случай нищо добро няма да видят в Петрич!“, твърде люто завършва поредната декларация на ръководството на бяло-червените, изложена вчера на клубната страница и гарнирана с видео за най-дискусионните моменти от двубоите на комитите дотук в кампанията.

СТАНЧО СТАНЧЕВ






