Шефовете на комитите се извиниха за загубата от „Вихрен“, ултрас предложи Моуриньо за треньор

От „Беласица“ официализираха вчера раздялата с досегашния наставник Христо Господинов, който хвърли бялата кърпа в понеделник. „След загубата от „Вихрен“ старши треньорът Хр. Господинов подаде оставка, която ръководството прие. Въпреки отделни силни мачове „Беласица“ не успя да достигне нивото на представяне от миналия сезон. Целият клуб и футболистите поднасят искрената си благодарност за огромната подкрепа на феновете във югозападното дерби и същевременно извинение за тежкото поражение. Поклон пред всеки един от вас, който бе на стадиона да ни подкрепи! Осъзнаваме, че представянето на отбора не отговаряше на нивото на публиката! Вярваме, че „Бела“ ще намери сили да се изправи от трудната ситуация – с вашата подкрепа и вяра. Защото знаем, че заедно можем повече. Благодарим ви! Само „Бела“!, се казва в извинителното обръщение, постнато на клубната страница.

В следващите дни отборът ще бъде воден от асистента в треньорския щаб Ивелин Петков, който в момента кара курса за лиценз „УЕФА Про“. Заедно с другия помощник Христо Бахтарлиев тандемът записа един мач начело на комитите във вакуума от напускането на Светлан Кондев до идването на Даниел Моралес миналата пролет. Под тяхно ръководство закъсалият тим на петричани победи тогава у дома с 2:0 „Струмска слава“. Веднага след вестта за оставката на Господинов пък заваляха предложения в социалните мрежи за нов кормчия на бяло-червените. Шегаджия предложи свободния Моуриньо с препоръка на „Царя“ да побързат, да не би за него да се присетят в изпадналия в дълбока кома ЦСКА. Списъкът със спряганите от феновете имена включва още миналите през Петрич Петър Колев и Николай Николов-Чезето, минава през предишния треньор Моралес и ексцентрика Велислав Вуцов, за да свърши с безработния от година насам Веселин Великов.

Вр.и.д. треньорският тандем Ив. Петков /вляво / и Хр. Бахтарлиев Бившият вратар на „Бела“ Д. Гущеров-Скендеро не остана никак доволен от изявите на следовниците си в бяло-червено

По повод разпалената дискусия по темата кога е била последната победа на „Вихрен“ като гост на „Беласица“ се установи, че тя се е случила преди почти 10 г., когато двата тима ритаха във „В“ група.

На 27 септември 2015 г. санданчани ликуват след 2:1 на игрището в с. Първомай, където приемаха съперниците си комитите, прогонени от своя дом. Александър Русков изведе гостите напред, Владимир Кабранов изравни, а победното попадение заби 21- годишният Даниел Пехливанов, който се разписа и в неделя. С извинителния жест към домакинската публика сегашният капитан на еделвайсите затвърди респекта на петричани към него, заслужено акумулиран по време на краткия му, но успешен престой в тима през пролетта на 2022 г.

СТАНЧО СТАНЧЕВ





