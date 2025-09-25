Босовете на орлетата потушили бунт на футболистите с една заплата, НФК застана твърдо зад любимия отбор

Шефовете на орлетата са потушили с една заплата бунта на футболистите, които били на косъм да откажат да тренират, твърдят от „Национален фен клуб Пирин Благоевград“. Ситуацията в клуба наподобява на онази отпреди десетилетия, когато играчите демонстративно идваха на стадиона с обърнати празни джобове. Въпреки уверенията на ръководните кадри на „Дъбравска“ 1, че дължимите суми се изплащат с минимално забавяне, подопечните на Христо Арангелов са обявили стачна готовност и под угрозата да бъде задействана за следобедната тренировка във вторник част от заработените пари са им били издължени, а заниманието проведено по утвърдения график.

Същевременно от управата на новото фенско формирование изразиха пълна подкрепа за любимия отбор в поредната декларация, в която представят своята гледна точка за разкола сред привържениците в последно време.

„Уважаеми дами и господа, Уважаеми пиринци,

Във връзка с появилата се в социалните мрежи и в средствата за масова информация публикация на официалната Фейсбук страница на „Пирин Ултрас“ заявяваме следното:

„Национален фен клуб Пирин Благоевград“ – сдружение с нестопанска цел в обществена полза, бе надлежно учредено и създадено на 06.09.2025 г. – в Деня на съединението на Княжество България с Източна Румелия – от истински, милеещи и верни симпатизанти на ФК „Пирин“ Благоевград, с една основна цел: да се постигне обединение и единство сред феновете на отбора. Сред учредителите, подписали устава на сдружението, бяха и двама представители на т.нар. фракция „Пирин Ултрас“, а именно Николай Ризов и Ангел Гюров.

На 18.09.2025 г., след взето решение от Управителния съвет на НФК „Пирин“- Благоевград за безусловна подкрепа от страна на феновете на отбора при предстоящото гостуване в гр. Петрич с лични автомобили, същата вечер двама от учредителите – Ангел Гюров и Николай Ризов, заедно с Константин Капчин са провели собствена среща в заведение „Кончето“ в гр. Благоевград. На тази среща те самостоятелно са взели решение да бойкотират пътуването за мача в Петрич, публикувайки на страницата си призив за „БОЙКОТ“. „Национален фен клуб Пирин Благоевград“ изразява своята безусловна подкрепа към футболистите на ПФК „Пирин“-Благоевград и категорично не толерира подобно поведение от страна на трима отделни фенове, тъй като подобни действия се отразяват негативно на отбора“, написаха от сдружението.

СТОЙЧО СТОИЦОВ





