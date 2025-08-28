Шефът на „Беласица“ Г. Заков за рефера в Битката за Югозапада: Много е точен и обективен…

Шефът на „Беласица“ Герасим Заков за пореден път скочи срещу съдийските „тесли“ срещу комитите, но рязко смекчи тона в оценката си за рефера Димитър Буров, който ще свири Битката за Югозапада срещу „Вихрен“ в неделя. „В четирите изиграни мача от началото на първенството почувствахме несправедливо съдийство, като най-фрапантни бяха пропуските в срещите срещу „Миньор“ с отсъдената дузпа за домакините в 90-та мин. и срещу „Локомотив“ /ГО/. В Горна Оряховица футболист на съперника изрита по най-груб начин Мартин Тодорски и накрая бе наложено наказание лишаване от участие и на двамата футболисти в 4 мача. Срещу „Спартак“ /Плевен/ главният съдия не отсъди две явни дузпи – за спъване вътре в наказателното поле на Сантана и Карачоров. Веднъж и при удар с глава на Гущеров топката уцели ръка на защитник на гостите и отново главният арбитър не показа бялата точка. В последния мач срещу втория отбор на ЦСКА-София бяха привикани в него седем футболисти от първия отбор. На всичко отгоре главният съдия не видя явен фал на Петко Панайотов срещу Карачоров. С две думи – в четири мача безобразно съдийство – и като домакини, и като гости. Сигнализирани са отговорните хора от БФС за тенденциозното отношение на арбитрите към нашия отбор. Искрено се радваме, че за дерби мача срещу „Вихрен“ е назначен известният главен съдия Димитър Буров, който е много точен и обективен. Зарядът е голям. Очаквам пълни трибуни, като се надявам това да стане с фенове и от Сандански. Надявам се двата отбора да покажат най-доброто от себе си и при очаквано реално съдийство нашите футболисти да зарадват феновете ни“, коментира Заков.

Голям вой срещу хората на футболната Темида нададоха и от ЦСКА след назначението на Георги Давидов за сблъсъка със „Славия“. Червените припомниха, че докторът по педагогика не е свирил техен мач от месец март при визитата на „Берое“ и отнесе наказание тогава за фалшивата си свирка. От „Армията“ изразиха недоумение от избора на Давидов и съмнения в способността му да ръководи безпристрастно този двубой. „Пресен е споменът от последната му шампионатна среща с участието на ЦСКА, в която съдията допусна редица грешки в ущърб на нашия отбор, заради което впоследствие бе и наказан от СК към БФС. На 8 март т.г. Давидов показа несъществуващ жълт картон на нашия футболист Тибо Вион, което коства участието му в следващия важен мач срещу „Черно море“. Освен това Давидов показа червен картон на Лумбард Делова за спорно провинение, но не санкционира по никакъв начин провокиралия го футболист на домакините. Тези епизоди ясно и обективно доказват, че реферът Георги Давидов не е способен да се справи – по една или друга причина – с поверените му задължения в отговорни футболни срещи. ЦСКА държи да подчертае, че по никакъв начин не иска да бъде толериран или подкрепян от външни фактори, но категорично изисква равнопоставеност по време на футболните срещи. Очакваме не само в предстоящия сблъсък със Славия, но и във всички останали двубои, съдийските бригади да показват висок професионализъм, морал и отговорност към своите задължения, които са от ключово значение за запазване на принципите на справедливост и феърплей на футболния терен“, гласи позицията на ЦСКА, който заседна на дъното в класирането без победа дотук в шампионата, което е исторически антирекорд.

