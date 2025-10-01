Шефът на „Героя“ изгърмя с 3 мача за екшъна срещу „Славата“, глоби за треньора на „Германея“ и домакина на симитличани

Изпълнителният директор на „Сливнишки герой“ Янко Димитров изгърмя с 3 мача за екшъна, който сътвори при равенството 2:2 със „Струмска слава“ през уикенда. Клубният началник, вписан в протокола като администратор, за да има право да седи на скамейката, издивя след двата късни гола на радомирци в добавеното време на двубоя и подкара съдийската бригада, а опитите за физическа саморазправа не само го въдвориха на трибуните, но и му натресоха глоба в размер на 187 лева и 50 стотинки. Парична санкция застигна и по един човек от щабовете на „Септември“ /Сим/ и „Германея“ /4:1/. Домакинът на симитличани Иван Терзийски ще се бръкне със 150 лв. за навлизане в техническата зона на съперника, а наставникът на гостите Асен Нешев с 50арка отгоре за подигравателни реакции срещу съдийските решения. Изгонените с втори жълт картон играчи на двата отбора получиха рутинни наказания по един двубой. Красимир Великов от септемврийци пропуска визитата на „Славата“, докато Светослав Соколов от сапаревобанчани няма да е на разположение за сблъсъка в градчето с най-горещия гейзер на Стария континент срещу младоците на „Левски”. Само трима футболисти достигнаха тавана от 5 официални предупреждения, което автоматично ги праща сред зрителите тази събота – Лазар Еринин /Банско-Ботев Ихт/, Анастасиос Булалас /Пирин Рз-ЦСКА III/ и Димитър Иванов /Септември II/.

Най-потърпевш в отминалия кръг на Югозападната Трета лига заради поведението на феновете си е новакът „Костинброд“. Ултрасите на сините източиха от клубния бюджет общо 750 лв. по схемата 500+250, съответно за канонадата с предмети и взривените бомбички в сектора за гостуващата агитка.

