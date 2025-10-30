Шефът на ДАИ Ал. Мацурев напусна поста председател на ГЕРБ – Банско, зам. кметът М. Юсева поема временно партията

Зам. кметът на Банско Магдалена Юсева поема временно кормилото на структурата на ГЕРБ в общината. Завчера досегашният лидер Александър Мацурев, който преди по-малко от месец бе назначен за шеф на ДАИ – Благоевград, е подал молба за освобождаване като председател на ГЕРБ – Банско поради несъвместимост на двата поста. Остава обаче общински съветник в ОбС – Банско. 36-годишната Юсева е избрана на мястото на Мацурев до провеждане на редовно отчетно-изборно събрание на структурата, което ще е през следващата година.

М. Юсева

М. Юсева е магистър по екология от ЮЗУ. През 2021-2023 г. беше управител на частна фирма. На последните местни избори бе в кандидатсъветническата листа на ГЕРБ, но за нея гласуваха само 50 избиратели и тя не можа да стане съветник. Еколожката е член на ГЕРБ от 2011 г.

ВАНЯ СИМЕОНОВА